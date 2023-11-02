維生素B群在維持身體健康與正常功能方面扮演著至關重要的角色，營養師王證瑋就指出，若長期缺乏B群恐會造成代謝異常，像是三高問題，即可能為其不足所導致。而現代人常有服用B群保健品的習慣，他建議，早上與睡前是最佳的食用2時機。另外，很多人常誤會睡前吃B群會影響入睡，其實裡面的B6和B12，都有助穩定神經，達到好眠的作用。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」以「不要再誤會B群了」為題發布新影片。首先他指出，B群可說是體內最基礎的營養素，若長期缺乏恐會造成代謝異常的狀況，如高血糖、高血壓及高血脂等疾病，都可能是因為其不足所致。另外，發生失眠也可能跟缺乏B群有關。

談及B群的補充，王證瑋說明，它為水溶性營養素，比較不容易停留在體內。除了可透過攝取天然食物來獲得外，補充保健品也是不錯的選擇。他建議，早上與睡前是最佳的食用2時機。

然而，很多人會疑問，吃B群有提神效果，若於睡前吃是否會影響睡眠？王證瑋解釋，B群之所以會被誤會造成睡不著，是由於過去許多提神飲料都主打含B群，但真正造成精神亢奮的原因是裡面的咖啡因，其會讓中樞神經興奮。但他強調，B群中的B6、B12，其實能穩定神經，合成神經傳導物質，包含血清素、退黑激素等，藉由這些神經傳物質，是可幫助入睡。