衛生福利部桃園療養院為台灣歷史最悠久的精神科專科醫院，1日於戶外院區舉辦89周年院慶活動，以「健康、活力、韌性、永續」為活動主題，不僅回顧過去的成就，也是對未來突破的展望，現場另有安排捐血喝咖啡、植樹等有意義的活動。

桃園療養院院長邱献章表示，桃療致力於員工、民眾及社區健康意識的宣導與促進，強調保持身心健康的重要性，而活力為健康的來源，活力的展現代表熱情、希望和生命力，韌性意謂著面對逆境中的堅強與適應力。歷經疫情期間的艱辛，面對挑戰的團結、互助及向心力，堅毅不拔，永續即是彰顯桃療的使命與價值，桃療對於醫療專業、社區參與的投入，不遺餘力，實現公醫使命。

89周年院慶這天，桃療安排系列活動，並邀請桃杏庭有氧舞蹈團精彩開場揭開序幕，接著由院長邱献章引領主管們以桃療為創意發想的YMCA和Macarena舞蹈演出，彷彿嘉年華會。另外還有為期2周的「桃療之美」畫展和攝影展，結合人文與科技，分享你我心目中最美的桃療瞬間，此外還特別安排「愛的行動咖－捐熱血喝咖啡」、「水耕蔬菜健康促進」、「植樹活動」等攤位，達到捐血100袋的目標，寓教於樂更有實質意義。