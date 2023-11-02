外交部長吳釗燮。（資料照，劉宗龍攝）

針對國民黨國際部主任、淡江教授黃介正日前在受訪時，質疑諾魯總統突然下台顯示外交部情報失靈，外交部則發布新聞稿批黃未經查證做出不實臆測殊為可笑，「真枉具學者身分」。前海軍艦長張競今對此痛批，外交部對可受公評之事露骨抨擊，甚達人身攻擊地步，有失格調，並呼籲外交部提供3項數據，以斷其中是非。

中國時報日前報導，諾魯總統昆洛斯10月甫訪台參加國慶活動，25日即遭國會趕下台，讓台諾邦交添變數，文中並報導黃介正指出，當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國有較疏忽的情況，也讓邦交面臨挑戰，這就是為什麼有很多人認為，政府在鞏固邦交國及印太周邊國家，必須要有新的思維和方向，而不是一昧用新南向等流於口號的作法。他認為政府外交政策不能只偏重於非邦交強國訪團頻繁來台等有利於大內宣的表象，應努力維持與東南亞及印太國家的外交「再平衡」。

對此，外交部上月31日隨即發布新聞稿指出，太平洋邦交國諾魯共和國國會25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，且也選出新任總統亞定（David Adeang），外交部與駐館對諾魯政情發展及國會議事均全程密切掌握。外交部表示，黃介正所稱「當前政府外交偏重無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況」，是不實指控，並批評黃介正在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分。

對此，張競今（2）日在臉書表示，外交部對可受公評之事如此露骨抨擊，甚至到達人身攻擊地步，實在有失格調令人遺憾。張競並呼籲外交部請列出3項數據，提供各方比對，以斷其中是非，包括一、對美與對日外交工作預算額度，對比針對太平洋四友邦往來經費比例。二、外交部駐美日館處編制員額，對比駐太平洋四友邦外交官員人數。三、外交部過去一年，發佈涉及美日外交活動新聞稿與聲明數量，對比經略太平洋四友邦所發佈資訊狀況。

張競直言，華盛頓與東京在對外工作上有其份量，太平洋四友邦亦是外交重點所在，但輕重有別事有先後，國人可以理解。但以如此沒有風度新聞稿應對國內學者評議，實在讓人難以想像當今外交部官員辦理涉外事務時之嘴臉是否亦如此不堪？

張競並說，因為外交部此新聞稿被他一位在美國政府服務的友人看到，還特別來詢問他「黃教授是我們的好朋友，我們都知道他不是這樣的人，不知道您們外交部怎麼會這樣發新聞稿？」他才發現外交部「簡直是笑話鬧到國外去了」，所以特別發聲說真話。