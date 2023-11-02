新竹市政府重啟樹林頭夜市，試賣2天就吸引6萬熱愛夜市、市集的朋友入場！愛逛市集的大新竹民眾有福了，新竹市政府將於4日中午12時至晚間6時，於東門街舉辦「竹風好市─商圈漫遊趣」活動，現場除集結商圈輔導亮點店家及在地職人等20家攤位，也特別推出「竹風好物」展。

市長高虹安表示，今年舊城商圈輔導計畫吸引18間店鋪參與，顧問團隊為每戶商家量身打造專業輔導計畫，並依需求提供「創新服務或創新商品開發」、「店家環境優化」與「數位工具導入」3種面向資源，盼能協助業者優化經營體質，提升商圈整體競爭力。

她指出，藉由辦理主題性行銷市集活動，結合輔導店家、文創商品及在地特色美食，可展現舊城店家豐沛量能，進而吸引遊客至商圈旅遊消費，促進舊城商圈繁榮發展。

產發處長許智堡進一步說明，今年舊城商圈再造輔導計畫涵蓋18間店家，其中10間店家透過數位行銷策略如行動支付、自動點餐系統、SEO及網紅合作等，提升了運營效能和知名度。

另有5間業者融入創新思維，將地方文化轉化為別具一格的商品，其中「餅不甜可麗露」與關帝廟的聯名商品，利用可麗露與廟宇門釘的外形相似性，共同打造聯名商品；此外，3間店家如「新興種子行」透過顧問團隊梳理店家背景故事改造店面，營造出更豐富的空間環境，盼能成功打造成商圈新亮點，重振舊城商圈的光輝。

許智堡說，「竹風好市─商圈漫遊趣」市集攤位特別邀請此次計畫輔導店家，包含「新興種子行」、「鴻安堂中藥」、「餅不甜可麗露」、「風禾古早味蛋糕」、「美兆珠寶」設計等店家及新竹在地美食小吃和文創藝品擺攤，歡迎全家大小、親朋好友周末假日相約一起走進東門街共襄盛舉。

另，活動也匯集舊城區著名企業如「新苑飯店」、「台灣水鹿咖啡」和「九慕咖啡」，聯手打造獨具特色的「竹風好物禮盒」，精選竹市香山茶花茶包、原住民圖騰餅乾及優質咖啡豆，期許透過在地企業的合作，鼓勵地方特色品牌發展，共同推動新竹舊城區的產業進步。

產發處補充，「竹風好市」推出消費滿額贈好禮活動，民眾於活動當日至市集攤位及東門市場和中央形象商圈指定店家消費滿百元，可獲得1張兌換券，集滿3張兌換券即可至服務台兌換環保帆布袋，數量有限兌完為止。

市府歡迎民眾把握周末逛市集、吃美食，體驗舊城商圈豐厚的人情風味與新竹在地特色文化。另為使活動圓滿周邊道路順暢，東門街（中央路至東前街）及中央路（東門街至武昌街）部分路段將封閉及管制，請用路人注意相關交通疏導資訊。