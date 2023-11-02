日本近期要求Google地圖移除釣魚台字樣，只保留尖閣諸島，外交部今天表示，google並沒有依照日本的要求，目前只有透過日本IP才會顯示「尖閣群島」，如果透過我們的IP來查google地圖，顯示的仍是釣魚台。

釣魚台在Google地圖分別有我國所稱的「釣魚台列嶼」、大陸慣用的「釣魚島群島」，及日本的「尖閣諸島」。日媒日前披露，日本要求Google公司移除Google地圖所列的「釣魚台列嶼」及「釣魚島群島」，僅保留「尖閣諸島」，理由是釣魚台是日本固有領土。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會備質詢，國民黨立委江啟臣詢問，日本要求google刪除釣魚台名稱這件事情，我們有沒有去跟google及日本外務省抗議？吳釗燮回應，我們們跟日本外務省之間，只要涉及到釣魚台的議題，我們每次都會提出我們的意見，也會跟日本抗議。

江啟臣追問，日本有沒有回應？我們有沒有同步向google去說明？外交部官員回應，我駐日代表處已經向日本外務省做出抗議。就我們的了解，現在google的做法是會針對在不同的IP，將釣魚台列嶼呈現不同的名稱，雖然日本有要求，但google並沒有照日本的要求來做。

他說，現在只有在日本來看google的地圖，才會顯示是「尖閣諸島」，從我們國內的IP來查google地圖，顯示的是「釣魚台列嶼」。

江啟臣表示，這是目前的狀況，但他擔心會不會因為日本講話比較大聲，最後連我們這邊最後也被改成「尖閣諸島」？希望外交部要先做預防工作，把我方的堅持跟google講清楚，雖然是個名稱，但它有主權的意涵，畢竟釣魚台是我們固有的領土。對此，吳釗燮也承諾「我會來處理」。