藍白合因總統人選如何產出有爭議，僵持至今，民眾黨總統參選人柯文哲甚至撂話，國民黨應提出明確方案，否則沒有再談的必要。對此，資深媒體人康仁俊爆料，他有詢問民眾黨方面對此事的看法，得出「基本上，今天的說法等同破局了」的結論。

柯文哲昨召開記者會稱，國民黨應提出明確方案，否則沒有再談的必要。而國民黨總統參選人侯友宜同一時間被問到相關問題時，則回應，新的方式兩黨主席會重新思考，如何在政黨合作上共同面對，這才是解決問題的關鍵，期待多一點善意、開放，互相體諒，一起往前推進。

康仁俊昨（1）日在政論節目《新聞面對面》表示，有問了民眾黨方面對這件事的看法，基本上，柯陣營的說法等同破局了。他質疑，侯友宜「一起往前推進」的說法，像是1個局外人的樣子，作為總統參選人，侯怎麼會講出這種話？

康仁俊直言，侯友宜先前很堅持民主初選，實在不懂為什麼他現在會突然說，要想出個新方法，「那這段時間都在幹嘛？」

而針對傳出撂話「周五就是最後談判期限」，侯友宜今受訪時表示，火車過站就不等人，時間也不等人，大家要快速面對這個問題，來符合人民期待。