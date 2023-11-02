一名人妻抱怨，老公去日本大阪員工旅遊6天5夜，她滿心期待老公會帶禮物給她，但打開行李箱裡面只有要送人的禮盒，和老公買給自己的新鞋、日本鬼頭面具，根本沒有她和女兒的禮物，讓她心都涼了，抱怨就算是小禮物都好，但老公卻什麼都沒買。

人妻日前在臉書「匿名公社」表示，老公去大阪員工旅遊6天，還去日本環球影城，讓她很期待能收到老公帶回來給她的禮物，結果打開行李箱，全都是要送人的禮盒，她瞬間心都涼了，結婚十幾年只去過一次日本度蜜月，之後就沒再出過國，為什麼老公連一樣東西都不買，有人說這種是直男，但直男能夠誇張到這個地步嗎？

人妻說，老公為自己買了一雙新鞋，還買兩個日本鬼頭面具要收藏，卻沒有她和女兒的禮物。老公則安撫她，在機場有看到好看的包包，但錢不夠就沒買了，之後會補償她，讓原PO氣翻，都回台了才問她，有用嗎？禮物不需要多貴重，小小的東西都可以，那是一份心意，但老公卻寧願選擇什麼都不買。

PO文引起網友熱議，「錢拿去飛田新地（大阪紅燈區）花光了吧」、「坦白說我會覺得很失望，即便買一堆零食餅乾也會高興，但什麼都沒有，感覺真的很差」、「雙11要到了，知道該怎麼做了吧，千萬別心軟」，還有人提議「如果他下次還有機會出國，直接說妳跟小孩要什麼，比較省事」。