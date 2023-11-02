啟碁第三季營收292億元，季增加9.8%，毛利率13.48%，較第2季12.1%明顯成長，稅後純益14.12億元，季增49%，每股稅後純益3.31元，單季營收及獲利均創歷史新高，累計前三季營收811億元，毛利率12.3%，優於去年同期12.1%，稅後純益29.34億元，年增40%，每股稅後純益7.07元，營收獲利均創歷年同期新高。

2023年半導體缺料的狀況已於第二季解除警報，企業級網通設備、5G FWA CPE、低軌道衛星網通設備，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等新產品量產出貨，帶動啟碁營收持續成長。法人預估，啟碁2023年營收年增上看15%。營收規模擴增有利提升下半年毛利率，並壓低費用率，帶動本業獲利成長，全年每股獲利有機會朝一個股本靠攏。

智易第三季營收138.7億元，季增14.6%，毛利率14.42%，優於第二季的14.2%，稅後純益6.88億元，季增19.7%，單季每股稅後純益3.12元，營收、獲利均創單季歷史新高，智易累計前三季營收370.3億元，年增9%，毛利率14.29%，優於去年同期13.89%，稅後純益17.6億元，年增26.8%，每股稅後純益7.98元，營收及獲利均創歷年同期新高。

智易今年三大產品寬頻固網、智慧家庭及行動通訊動能強勁，其中，寬頻固網較原先預期強勁，也帶動智易第三季營收相較第二季成長14.6%。整體來看，下半年為網通傳統旺季，智易下半年營運也可望優於上半年。