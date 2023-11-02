國科會9月通過「晶片驅動台灣產業創新方案」並於今日赴行政院會報告，該方案第一期將於明年啟動，為期5年，將以晶片結合生成式AI等關鍵技術，透過4大布局，帶動各行各業發展。行政院長陳建仁透露，除規畫明年科技預算120億元外，未來10年將投入3000億元經費執行。

陳建仁說，隨著生成式人工智慧崛起，晶片成驅動全球科技產業發展的核心，和各行各業突破創新的動力來源，也將成為下一波工業革命的關鍵科技；台灣半導體實力全世界有目共睹，即便受疫情影響，我國仍成功維持經濟成長與社會穩定，為迎接未來產業科技變革契機與挑戰，因此超前部署，奠基台灣未來10年至20年的科技國力。

有關晶創台灣方案4大布局，國科會說明，其一是鼓勵國內外有創意、有想法的公司或學研機構，利用晶片與生成式AI技術發展應用在各行各業的創新解決方案；其次是透過升級半導體設備與教材，讓台灣成為全世界最好的晶片人才培育環境，也歡迎各國對半導體技術有興趣的優秀學生來台灣學習。

另為因應半導體產業的技術趨勢，國科會說，第三個重點在於協助產學研加速發展異質整合與先進製程技術；由於科技快速發展，創新與資金需求越來越高，第四個重點是希望邀請全世界新創團隊與投資機構來台灣發展。

談及明年初步投入的120億科技預算如何分配，行政院政務委員、國科會主委吳政忠出席行政院會後記者會補充，上述第二和第三的策略布局，約占總經費3分之2、80億，第一和第四的策略布局則占3分之1、40億。

至於未來10年將投入3000億預算，吳政忠說明，晶創台灣方案分為兩期，皆為5年，整體科技預算每年約為250億（10年共有2500億），另有投資基金跟公共建設加起來約500億元，總共3000億，平均每年就是300億元；國科會補充，雖然明年科技預算僅有120億，但2025年會視方案需求調整遞增，總體科技預算經費2500億不變。

吳政忠也說，很多人覺得先進製程在台有優勢，但事實上沒有所謂成熟製程，成熟製程如果做得好也能算是先進製程，更何況未來很多產業創新，成熟製程是必備；當前晶創台灣方案包含兩部分，其一是先進製程、7奈米以下，以及成熟製程、包含三維晶片等，對於未來所有生成式人工智慧出來後，很多產業創新都會跟這有關係。

針對台灣要靠什麼吸引國際優秀新創來台？他坦言，光是靠資金，也就是10年3000億元無法成為最大誘因，但台灣具備完整管道，從製造到封裝測試，公私協力把系統用到最好，讓國際新創跟晶片設計公司願意來台協作，也盼透過此機會讓國內外機構，都能來台灣實現夢想。