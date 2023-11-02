迪士尼公司（Walt Disney Company）今天宣布，將以86億美元（約新台幣2785億元）收購康卡斯特公司（Comcast）持有的葫蘆網（Hulu）股權，完成對這個影音串流平台的併購。

法新社報導，迪士尼發布新聞稿指出，這宗併購將「推進迪士尼的串流目標」，與此同時，迪士尼正致力增加旗下Disney+串流服務的訂戶數量。

根據迪士尼，這宗交易讓葫蘆網總市值達275億美元，將於12月1日完成交易。

總部位於加州的迪士尼已將葫蘆網整合在內，結合旗下Disney+和ESPN+平台推出合訂方案。內含廣告的三合一組合訂閱方案，在美國售價為每月15美元，不含廣告版的月費為25美元。

迪士尼下週將公布最新上季獲利財報，讓外界一窺旗下有線和串流服務在現今競爭激烈市場中的表現業績。

迪士尼8月時表示，Disney+上季流失逾1000萬訂戶，多屬印度市場。

迪士尼指出，Disney+本年度第二季結束時有1億4610萬訂戶，而前一季有近1億5800萬戶。

網飛（Netflix）10月公布，訂戶成長近11%至2億4700萬戶。然而，這家影音串流龍頭調漲部分方案價格，可能讓迪士尼等競爭對手有機會超車。

葫蘆網於2007年由新聞集團（News Corporation）和美國國家廣播環球集團（NBC Universal）合資創立，不久後迪士尼以夥伴身分加入。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1121102