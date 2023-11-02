約旦外交部今天表示，將「立即」召回駐以色列大使，並發表聲明譴責「以色列正在進行的戰爭，導致加薩走廊（Gaza Strip）無辜百姓喪命，構成前所未見的人道災難」。

約旦上一次召回駐以色列大使是在2019年。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，以國隨即展開報復行動，戰爭至今邁入第26天。加薩醫療人員說，哈瑪斯控制的加薩地區有8500多人喪生，其中2/3是婦孺。

以色列上月27日擴大行動並派出地面部隊，約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文警告說，這將導致「未來幾年規模空前的人道主義災難」。

1994年，約旦成為繼埃及之後第2個與以色列簽署和平協議的阿拉伯國家。目前約旦人口中，有超過200萬巴勒斯坦難民。

自以巴開戰以來，約旦境內已爆發多次支持加薩的大規模抗議活動，示威者要求政府廢除與以色列簽署的和平條約，並關閉以色列大使館。

白宮上月31日表示，總統拜登與美國重要夥伴、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）通話，討論「如何建立一套緊急機制，以制止暴力、平息爭議和緩解地區緊張局勢」。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121102