花蓮縣長徐榛蔚昨天視察玉里高寮大橋便道施作進度。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

受到之前多個颱風影響，花蓮玉里鎮高寮及富里鄉崙天便橋損毀封閉，導致稻農必須繞道繳售稻穀，花蓮縣政府將比照去年0918震災運費補貼模式，在便橋未恢復通行前，給予繞道運費補貼，降低運費成本，減少損失。

花蓮縣長徐榛蔚昨天也到場了解高寮大橋便道、崙天大橋便道施作進度進行視察，因近期山區持續有降雨導致水位仍高，無法進場施工，在上週水位有稍微退去下降後，縣府已請廠商即刻進場施工，預計在本月中旬便道陸續整理完成，先讓農民能安全通行。

縣府農業處表示，受到杜蘇芮、海葵、小犬颱風影響，高寮、崙天便道仍在修復中，南區玉里、富里稻作將進入二期收穫期，農友繳售稻穀須繞道而行，成本增加。

為保障農友權益，縣府將輔導玉溪地區農會及富里鄉農會比照去年0918震災運費補貼計畫，對於玉里鎮河東地區每包乾穀100台斤運費補貼18元；富里鄉同樣考量明里橋未通行，農友繞道里程增加，明里、崙天等地區補貼從去年12元提高到18元，運費補貼至便橋恢復通行。

縣長徐榛蔚表示，縣府採取各項措施做農友的最大靠山，包括農民職災保險全額補助，農民無負擔，保障農民生活的安全；農產業保險保費自113年度起，保費補助比例從10％提高至20％，鼓勵農民投保，保障農民的收益。

為友善生產環境，降低農友經營成本，鼓勵農友使用國產有機質肥料，花蓮縣政府除實施多年的資材補助計畫外，明年將對於農業部「國產有機質肥料」每公斤2元的補助，再堆疊加碼補助每公斤1元。

此外，今年截至10月，縣府已辦理寒流、乾旱，以及颱風等農業天然災害現金救助工作，核撥現金救助約6066萬元，救助農戶數686戶、救助面積1207公頃，其中海葵颱風邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署組成7組勘災小組全面及持續勘查，已陸續公告7次現金救助、33項作物，累計辦理72項次勘災工作。