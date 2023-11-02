警方執行選前掃黑打詐肅槍專案行動。（警方提供）

警方執行選前掃黑打詐肅槍專案行動。（警方提供）

被害人欲脫離幫派，遭姚嫌糾眾帶往山區毆打成傷。（警方提供）

為淨化選前治安環境，新北市警局自10月23日起執行10天掃黑打詐肅槍專案行動，期間掃蕩竹聯幫明仁會、靜安會、弘仁會等12個幫派組織共73人到案，另查獲詐欺集團30件107人及改造槍枝5把，查扣不法所得1023餘萬元。警方表示，選前仍有數波掃蕩行動，杜絕不法事件影響選舉。

警方調查，26歲姚姓男子自稱明仁會大哥，率手下從事賭場圍事及暴力討債等不法行為，今年5月間有名成員想脫離幫派，做正當工作，竟遭姚男糾眾強押到山區毆打，恐嚇不得脫離幫派。經新北市刑警大隊長期蒐證，檢肅姚男及手下共7人到案，起獲改造手槍、刀械棍棒及毒品K他命等證物。

另桃園地區32歲林姓男子經營當舖放款，遇被害人欠款未還，即教唆手下持棍棒毆傷，並強逼家人代為償還債務或簽下本票、車輛讓渡書抵押，造成被害人家庭惶恐不安。警方報請檢察官指揮，拘提林男及手下5人到案，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送偵辦。

此外，有被害人誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，損失達上百萬元。刑大科偵隊抽絲剝繭，先在三峽區查獲車手，再循線向上追查詐團幹部，鎖定44歲陳姓男子涉案，於專案期間前往桃園拘捕陳男到案，起獲冷錢包並查扣內含泰達幣14萬餘顆，市值約470萬元，依詐欺罪嫌移送偵辦，法院裁定羈押。

新北市警局表示，明年大選已進入白熱化階段，警方對於選前治安工作維護將會全力以赴，絕不允許有選舉賭盤或暴力事件影響選舉，新北市在選前會持續執行數波專案掃蕩行動，強力打擊幫派組織、非法槍械、毒品及賭博犯罪，全面性淨化選前治安。