雲林地檢署檢察官1日上午指揮檢、調、警、移民署至麥寮鄉農會等10處執行搜索調查農會主管要求職員繳交總統副總統連署書，每繳回1張即可換取每箱價值新台幣900元衛生紙之違法情事，今（2日）上午向法院聲請羈押總幹事許浚杰等3人。

雲林地檢署檢察官段可芳11月1日指揮調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局臺西分局、刑事警察大隊、移民署雲林專勤隊，持雲林地方法院核發的搜索票到麥寮鄉農會等10多處搜索，帶回總幹事許浚杰等13人進行查證。

雲林地檢署指出，漏夜訊問後，認為許浚杰、鄭姓（女）、許姓（女）、林姓（女）等人共同要求農會職員繳交總統副總統連署書，且每繳回1張，即可換取每箱價值新台幣900元之衛生紙之行為，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款對連署人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大。

檢方認為許浚杰、鄭女、許女等嫌疑人有羈押原因及必要性，今（2日）上午向臺灣雲林地方法院聲請羈押；林姓嫌疑人則予以具保新台幣20萬元。

據了解，雲林地檢署接獲情資麥寮農會有幹部疑似為總統參選人郭台銘收集連署書，1日搜索行動未查獲連署書，但交叉訊問嫌疑人認為涉嫌重大。