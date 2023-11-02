徐乃麟（左2）突掀上衣，嚇得曾國城（左）趕緊阻止。（華視提供）

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的華視《天才衝衝衝》，本周六邀請發行血脈噴真性感寫真書的卞慶華。不甘示弱的徐乃麟在眾人起鬨下，直接掀起上衣擺出性感撩人姿勢，甚至還要將手伸進褲頭，嚇得曾國城等人趕緊制止。

卞慶華在寫真書中大展性感男體魅力、肌情四射，讓當天錄影的女藝人都害羞不已，徐凱希甚至為求節目效果，還特別提醒張文綺錄影前不要看，這樣開場時反應才會更真實。果不其然，張文綺一看就心臟爆擊、害羞到面紅耳赤，直呼：「好熱！想不到這一看不得了，但他在幹嘛（姿勢）？！」卞慶華見此情形反倒樂得合不攏嘴，笑說：「其實她們這樣的反應我很高興」，代表這麼辛苦練的身材沒有白費。

徐乃麟（中）豁出去露出肚皮，手還邊伸進褲頭。（華視提供）

正當所有人圍繞著他，要他分享拍攝過程時，徐乃麟驚吐：「她們女藝人很高興，我們很忌妒，我也年輕過！」眾人聽後就開始起鬨「乃哥你要不要發寫真？」、「想看！」、「乃哥擺一個動作看看」，徐乃麟大笑說：「擺動作有什麼難的！」接著撩上衣露肚皮、單手伸進褲頭，曾國城見狀立刻上前阻擋升級版動作發生，就怕驚人的「肉感」畫面會引發全場暴動，毫無禁忌的徐乃麟後來不斷接收指令，擺出各種大家提議的姿勢，場面相當搞笑。