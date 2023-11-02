美式賣場好市多（Costco）提供試吃不手軟，一名網友昨天在賣場看見一攤試吃大排長龍，湊過去看發現是壽司，口味非常多，他排隊拿到大鮮蝦壽司，直喊「好市多最高級的試吃！」網友看了也驚呼「這個應該要排到門口了吧」。

一名網友在《Dcard》發文表示，昨天逛好市多看到一攤試吃大排長龍，湊過去看發現竟然是壽司，有鮮蝦壽司、花壽司，甚至還有鮭魚生魚片握壽司，口味多樣。

原PO排隊順利領到一貫大鮮蝦壽司，「是壽司郎一貫要賣40元的那種」，讓他驚呼太高級，也好奇網友們曾在好市多試吃過什麼難忘的品項。

許多會員紛紛留言討論，「現煎牛小排，好嫩好好吃，還有松露醬油拌飯」、「小時候覺得最高級的是鱈魚，有一次還吃到干貝」、「吃過龍蝦跟牛排，工作人員到檯子前就要開始排隊了，大概10份而已。」

也有網友透露「之前快關門的時候，店員很努力招呼，結果我吃了好幾個鮭魚握壽司，通常這種沒辦法放到隔天的食物，與其丟掉不如給大家吃」、「沒吃過多高級的，但有一次平日很閒，在有試吃的地方來回逛了1個小時，原本要買牛肉捲當午餐，結果逛完就飽了。」