民進黨團今（2）日在新北市議會總質詢，嗆新北市代理市長劉和然對外自稱「市長」，要求局處交代，並將新北市長侯友宜立牌放到質詢台上。劉和然澄清「從未對外自稱市長」，要黨團將侯的立牌撤掉，局處首長就上台受質詢，被黨團拍桌要求「下台」，議會在吵鬧聲中結束。

新北市議員周雅玲說，劉和然假冒「市長」對外也自稱是「市長」，實際上身份是代理市長，只是代理請假的侯友宜決行，沒有所謂的「代理市長」，要求警察局、人事處、政風處等單位嚴辦。

民進黨團總召鄭宇恩說，依照地方制度法，市長除了停職、去職才會有代理市長，市府公然犯法，要劉和然如想當市長，可以選下屆市長。

鄭宇恩多次要求全部官員上台，但無人上台，讓她爆氣表示，為何劉和然點頭官員才願意上台，你們領的是誰的薪水，現在是在議會不在市府，在議事殿堂請你們上台都不上台，批都是劉和然在下指導棋，「你何止是職務代理人，根本是太上皇」。

鄭宇恩狂轟市府行政不中立，呼籲公務員如遭違法壓迫，涉入政黨紛爭與選舉事務，可以向她陳情，她一定幫忙揭發正義。市議員戴瑋姍則批「劉和然愛作秀，官員目無法紀、坐領乾薪」。

因為發言台上放著侯友宜肖像，局處首長坐在位上無動於衷，主席副議長陳鴻源要劉和然上台說明，劉走到台上說「從未對外自稱市長」，都是自稱副市長，現在代理市長決行，但民進黨團拍桌要他「下台」，還拿著「拒絕冒牌市長，侯友宜回來」的手牌表示不接受他的發言。

劉無奈說「我覺得要互相尊重」，被台下議員齊喊「請回去！」，最後他走回座位，議會在一片吵鬧聲中散會。散會後陳鴻源和劉和然持續與民進黨團議員們溝通，但鄭宇恩仍十分不滿，還氣到飆淚、流鼻血，同事貼心拿來衛生紙遞上，安慰她「你是總召，我們一定挺你」。