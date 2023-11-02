國民黨新北市議員廖先翔及其父親位於汐止的住處，昨（1）日被媒體報導是大型違建，新北市地政局昨午會同農業局、工務局等相關單位前往會勘，確認建物用地為山坡地保育區農牧、林業用地，且部分用地未作農業使用，違反《區域計畫法》，已要求違規人7日內陳述意見，並於30日內改善，否則將依法開罰，地政局也強調，對於接獲檢舉態度一致，盼政黨勿將案件無限上綱政治化。

地政局強調，對於民眾檢舉以及陳情案件必定記錄在案，經過清查，廖先翔住處一案，過去並未有任何檢舉違建的相關紀錄，且不論被檢舉人是誰，市府態度一致，皆依法、依程序辦理，絕不可能循私包庇。

地政局表示，如同先前的立委黃國昌占用國有地案、副總統賴清德萬里老家違建及用地爭議，廖先翔住處部分土地使用違反《區域計畫法》一事，除將請違規人7日內陳述意見外，也要求在30日內改善，若預期未改善，將依法處6萬元罰鍰，涉及占用國有未登錄地部分，將由國有財產署續處。