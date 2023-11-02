43歲女星趙小僑2018年開始辛苦備孕，期間經過16週胎停打擊，但為了懷上孩子，毅然決然走上「1000根針」的世界，終於在2022年誕下寶貝女兒「典典寶寶」，她將這一路艱辛出版成書《1000針的勇氣》鼓勵所有辛苦求子的女性，今（2）日她舉行新書記者會，老公劉亮佐（斗哥）和女兒典典也現身力挺。

趙小僑先前凍卵的卵子還有3到5顆，醫生也鼓勵夫妻再生一胎，斗哥立刻反對，「我心臟負荷不了 想起來都很怕，10個月有太多心驚膽戰的事情，每天都活在焦慮不安，那時候她只要說我肚子硬硬的我就會瘋了，更不用說有次她洗澡還流血，還有16週胎停，覺得孩子隨時都會不見。」

原本還有考慮生二胎的趙小僑，也因為照顧女兒分身乏術打消念頭，「42歲生已經極限，陪伴這件事情很累，其實是需要請保母也需要幫手，但我就跟斗哥說，看我們可以撐到什麼時候，我們到現在都沒有保母，真的心有餘而力不足，沒法再帶一個，就算了。」趙小僑笑說典典一出生就已經替她預約幼稚園了。

斗哥認為生小孩陪伴的意義大於一切，但有了小孩後，個人時間變得破碎，加上趙小僑禁止孩子看手機電視，有時劉亮佐處理公事得用到手機，典典在旁邊看了就會模仿滑手機，趙小僑便會在旁碎念。他坦言有一陣子很想逃走，「我就跟她（趙小僑）說我要出去，我就自己跑到山上打電腦，有小孩這元素在的時候，什麼都不能做。」他哀怨說已經一年多沒有好好看電視、追劇，「我只能靠車子充電的40分鐘追完一部劇。」

劉亮佐也不捨老婆把身體搞壞，趙小僑因為照顧小孩，10月份已經掛急診2次，「也沒有特別的原因，就是身體不舒服。」現在趙小僑已為女兒砸3000萬買新房，雖然兒子劉子銓已搬出去住，但仍會為他留一間房間，兒子搬出去會不捨？「他以前只要說要出去吃早餐，我就會不爽，之前沒有他的時候會有空巢期，現在有典典真的很忙，沒有時間去感覺落寞。」

劉亮佐知道趙小僑放不下，常對她心理建設說：「小孩離開我們遲早的事情。」趙小僑則緊抱女兒，面露不捨地說：「我教她的所有技能，就是準備有一天會要離開我。」但她現在還是很享受當媽被全然需要、愛著的時刻。