高雄一名詹姓男毒蟲，在鳳山搶超商得手8000元遭逮，一交保就在大馬路上隨機持刀脅迫剛下班的黃姓櫃姐去便利商店領錢，得手1000元後又企圖洗劫陳姓男顧客未果。開庭時詹男辯稱黃女見他毒癮發作，主動給他錢，高雄地院不採信其說詞，依攜帶兇器強盜罪重判8年6月，可上訴。

今年2月10日凌晨，詹男先在鳳山區一家超商以言語脅迫店員交出收銀檯裡的現金，成功得手8300元後逃逸，沒多久就遭警方逮捕。2天後交保，詹男又跑到新興區文武三街一帶，盯上一名剛下班的黃姓櫃姐。

詹男趁黃女取車時、用刀抵住她的背部，威脅交出身上的財物。黃女表示身上沒有錢，詹男便押著她去附近的超商取款，黃女只能乖乖就範。

當時，詹男看到超商內的陳姓男子獨自在超商內吃東西，也拿刀逼近他，威脅他去ATM領錢。就在此時，黃女領好1000元走過來，詹男看到錢後立刻搶走並逃離現場。

警方接到報案後旋即逮捕詹男，再度將人移送法辦。開庭時詹男否認犯行，聲稱是黃女看他可憐才給他錢，自己並未強迫陳男交錢。然而法官根據相關事證，不接受他的辯解，最後依攜帶兇器強盜罪判他8年6月，可上訴。