行政院長陳建仁10月31日，接受國民黨立委羅明才質詢時表示，核能發展若進入核融合，當然樂觀其成也可能會很快採用，「核電是綠電」。國民黨團2日舉行記者會，呼籲民進黨說清楚，經濟部長王美花跳出來打臉行政院長，是在測風向，還是故意說漏嘴？藍委也說，近5年台電電力排碳係數為0.495(單位：公斤CO2 e／度)，對比使用核能的碳排模範生法國的0.062，是好幾十倍。民進黨放棄核能，讓國人的肺，當作空氣清淨機？

首席副書記長李德維表示，國民黨團要給陳建仁一個讚。也許是陳建仁說漏嘴，也許是說出實話。但反觀王美花，不知道是不是太上行政院長，竟然公開打臉核電不是綠電，違背世界各國主流意見的想法。王美花只是守著民進黨反核神主牌，不能讓神主牌跳票、倒下，甚至消失不見，更要確保反核人士的選票。

李德維表示，民眾只想要穩定無虞的供電，沒興趣幫民進黨顧好神主牌，民進黨不要核電，也無法穩定供電，面對淨零碳排，也拿不出具體政策，又如何能確保護國神山能夠有穩定充裕的供電呢？

副書記長吳怡玎表示，9月間，國際能源總署公布2050年碳排路徑圖，最終目標是零碳，不是零核，全世界的目標是減碳，不是減核。民進黨宣示在2025要達到綠電配比，而現在民眾都很清楚，民進黨所設下的綠電配比目標是無法達成；即便達到太陽光電20G／W、風力發電6.5G／W，都達不到核一、二、三、四加起來的七成。

換句話說，風電、光電發展是很好的方式，但民進黨卻在風光發展的過程中，將核能降低，甚至大內宣稱，現在風光發電已經超過核能，但風電、光電發電量遠遠不及三、四年前核電發電量。

吳怡玎指出，工商業界關心的是碳排，除了在製程當中所產生的直接碳排外，另外還有非常重要的「間接排放」，2022年台灣工業、製造業、中小企業所產生的碳排，高達74％是來自於用電。要降到零碳排，除了節約用電、改善製程、更新設備，更重要的是使用的電乾不乾淨。也就是說，台電供電無論有多髒，廠商也只能接受。

吳怡玎表示，台電的供電有多髒？根據經濟部能源署資料顯示，近5年台電電力排碳係數為0.495(單位：公斤CO2 e／度)，對比OECD平均0.292，以及碳排模範生法國的0.062，台灣碳排是法國的好幾十倍。那麼，法國是如何做到的？法國在2022年已經達到85.24％低碳能源，其中核能占比達61.42％。

吳怡玎認為，核能已經是成熟的能源，有成熟的技術，為何民進黨放著不用？為何讓國人的肺，當作空氣清淨機？

藍委林為洲表示，世界各國想盡辦法在減碳，而非減核，2050全世界要達到淨零碳排，不想做也不行，屆時會課徵高額碳稅，不僅僅有缺電危機，經濟發展將受到莫大衝擊，尤其以出口為導向的台灣。

林為洲指出，台灣為了減低碳排，於是大力推動電動車，但問題是台電所提供的電力，是碳排最高的發電方式，也就是用最髒的電，即便全國都使用電動車，也根本無法減碳。

林為洲強調，民進黨政府能源政策不改，根本就不能解決碳排，國民黨總統參選人侯友宜就強調，核能是發電必要的選項。