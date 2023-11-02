美加軍艦航經台灣海峽 國防部：全程掌握 13:282023/11/02 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍第七艦隊在社群媒體上發布消息。（圖取自推特US7thFleet） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) and Royal Canadian Navy Halifax-class frigate HMCS Ottawa (FFH 341) conducted a routine Taiwan Strait transit Nov. 1.https://t.co/LHLSZFiDLV pic.twitter.com/WZgJayYH8s— 7th Fleet (@US7thFleet) November 2, 2023 國防部今(2日)發布新聞稿表示，美驅逐艦和加拿大護衛艦各一艘，航經台灣海峽由南向北行駛。而通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 美加軍艦甫航經台灣海峽！大批共機突擾台「20架越中線」 山東艦演訓 23共機越中線 陸版「死神無人機」繞台一圈 以色列防長：對哈瑪斯戰爭可能持續「數月」 最後不再有哈瑪斯 #美驅逐艦 #台灣海峽 #國防部 #加拿大護衛艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 前軍備局少將索賄為求輕判退還2600萬 下場慘了 09:162023/11/01 社會 解放軍突聯合戰備警巡演訓 大批共機上午侵擾「15架越中線」 10:242023/10/26 政治 葛來儀：北京還沒要攻台 台美要善用1機會 15:482023/10/30 國際 國造抗彈板再遭質疑 國防部澄清：已正式獲得TAF認證 12:382023/10/31 政治 國防部公布檢驗結果： 國軍射擊迫砲「沒擊中賞鯨船」 11:402023/10/31 政治 陸國防部長李尚福遭免職！秦剛「國務委員」也被拔除 19:412023/10/24 兩岸 誰炸加薩醫院？加拿大：高度確信非以色列 17:232023/10/22 國際 中國大陸潛艦缺德國發動機 泰國打算改買護衛艦 14:322023/10/25 國際 李尚福正式免職 出身紅軍家庭的航天專家曾主持探月工程 23:462023/10/24 兩岸 山東號航艦7艦大編隊進入西太平洋 紀德艦率3成功艦尾隨監控 09:282023/10/27 政治 北京香山論壇月底登場 美國國防部將派團參加 11:532023/10/24 兩岸 山東號航艦「劍指美軍」演練阻絕第一島鏈戰術 疑有潛艦隨行 09:442023/10/27 政治 配合山東艦海空聯訓！23架次共機今上午逾越中線 12:352023/10/31 政治 美加軍艦再次「穿越台海」 第7艦隊：展現對印太地區承諾 13:462023/11/02 國際 美重兵部署以色列外海 中共6艘軍艦高調進駐中東 18:022023/10/22 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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