Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) and Royal Canadian Navy Halifax-class frigate HMCS Ottawa (FFH 341) conducted a routine Taiwan Strait transit Nov. 1.https://t.co/LHLSZFiDLV pic.twitter.com/WZgJayYH8s — 7th Fleet (@US7thFleet) November 2, 2023

國防部今(2日)發布新聞稿表示，美驅逐艦和加拿大護衛艦各一艘，航經台灣海峽由南向北行駛。而通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。