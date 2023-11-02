國防部今(2日)發布新聞稿表示，美驅逐艦和加拿大護衛艦各一艘，航經台灣海峽由南向北行駛。而通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美加軍艦甫航經台灣海峽！大批共機突擾台「20架越中線」
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