明年台南400將近，未來將會有大批遊客來台南，作為門面台南火車站至今確仍被鷹架包覆。台南市議員曾之婕質疑，火車站修復工程延宕，台南市將無門面迎接國際旅客。對此，台南市長黃偉哲重話表示，台鐵局對不起台南。台南市政府也將持續追蹤台鐵局工程狀況。台鐵局表示，會全力於農曆年前進行全方位美化。

台南火車站由日治時期通車，屬國定古蹟，也是台南市重要門戶。台南火車站因站體年歲甚高，交通部台灣鐵路管理局規劃車站修復與美化工程。但修復工程已延宕多年，台南火車站至今仍被鷹架包覆，台南市議員曾之婕批評，台南市處處充滿廉價味，台南400將至，台南市卻無美觀的門面迎接國際旅客。

台南市長黃偉哲針對台南車站工程延宕問題說明，火車站產權屬於台鐵局，火車站修復工程從自己選市長時就已延宕至今。黃偉哲重話批評台鐵局對不起台南，令人失望。台南400將臨，黃偉哲呼籲台鐵局應有效率回應市民的需求。

台南火車站臨時立面。（圖／台鐵局）

台南市文資處說明，台南火車站修復計畫主管單位是交通部台灣鐵路管理局，修復工程涉及變更設計，過程中台鐵局因故與原施工團隊終止契約，造成工程延宕。台南市政府表示，已多次向台灣鐵路管理局表達關心，並提供相關協助，未來將會持續追蹤台鐵局針對台南車站後續立面改善美化的進度與狀況。

對此，台鐵局表示，「台南車站施工架補強暨立面美化」工程已有具體方案成形。台鐵局同時釋出台南火車站臨時立面模擬圖，工程預計11月底前完成設計，並全力於農曆年前將台南車站大廳、圍籬及施工架立面進行全方位美化。