以巴衝突持續擴大，外交部長吳釗燮今天表示，之前在加薩走廊的台籍醫生已安全撤離到埃及，目前該地區已經沒有台灣人。近期也會協助另一批在以色列的僑民撤離。我方也擬透過國際慈善組織，提供巴勒斯坦人道援助。

以哈局勢升溫，受困加薩走廊持有外國護照者及傷患陸續離開戰區，無國界醫師組織證實其中有一人持台灣護照。立法院外交及國防委員會今天審查外交部預算，民眾黨立委邱臣遠詢問吳釗燮這名台灣工作者的人身安全情況。

吳釗燮證實，這位撤離加薩的台籍人士是一名醫生，外交部很早就有掌握況，目前已安全抵達埃及，人身安全沒有問題。邱臣遠追問，是否還有其他僑民仍在加薩地區？吳釗燮表示，目前在加薩地區已經沒有其他台灣僑民。

外交部駐以色列代表處10月20日曾派專機，協助首批166位台灣在以色列的僑民撤離，對於外交部是否規畫第二波撤僑？他說，我們駐外館處與僑民每天都保持密切聯繫，據了解，最近有些人表達希望離開，如果他們表達確切的意願，外交部也會全力協助。

吳釗燮強調，我們協助撤離僑民的效率非常高，有意願離開的人很快就獲得協助離開，可是我們卻面對假訊息攻勢，大陸駐以色列大使館宣稱可以幫助我們的僑民離開，但其實，他們自己的僑民要離開，他們的大使館都沒有提供協助。

國民黨立委廖婉汝也詢問，外交部之前曾針不同地區提供人道援助，是否也有針對加薩走廊提供人道援助？吳釗燮回應，我們是人道的大國，看到世界上有災難，台灣都會設法協助。

他說，我們跟巴勒斯坦沒有直接的關係，但也在探詢一些做的不錯的國際性慈善組織，跟他們討論台灣如何來提供必要的援助，「這個有在研究」。

廖婉汝追問，在以巴之間的抉擇我們如何是否會很兩難，是跟著美國走嗎？吳釗燮表示並不會兩難，目前援助計畫還未到最後階段，如果有成果會對外說明，但目前「談的還不錯」，主要是透過有些國際著名的慈善組織來進行。