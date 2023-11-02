「2023ITF台北國際旅展 」明天開跑，各航空公司都祭出超殺優惠，並同步在官網進行促銷，一名網友到虎航官網購票被嚇了一跳，他想買台灣到釜山的機票，怎知要選擇機票時間時卻發現目的地變成「屍速列車」，且電影《屍速列車》中的終點站就是釜山，驚人巧合讓人寒毛豎立。

ITF台北國際旅展將從明天起到11月6日在南港展覽館舉行，各旅行社與航空公司也同步在官網推出優惠。根據《聯合報》報導，一名網友透過虎航官網購票，想買從台灣到韓國釜山的機票，點選搜尋以後竟發現目的地變成「屍速列車」，和電影《屍速列車》的終點站一模一樣，讓他傻眼。

網友搶購便宜機票，目的地驚見「屍速列車」嚇壞眾人。（圖／翻攝自虎航官網）

《中時新聞網》實際到虎航官網實測，使用英文版的網頁購票，從台灣任何機場到韓國釜山，英文部分顯示正常，但如果使用Google翻譯此頁面，釜山就會變成「屍速列車」，機場代碼PUS則會變成「膿」，而目的地的最下方還寫著「須經政府批准」，讓人看了覺得毛毛的。

不過，如果將虎航官網的頁面直接改回中文版，就不會有上述的問題發生，可見整個烏龍是出在Google翻譯上面。