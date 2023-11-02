AI旋風重啟，麗臺(2465)、勤誠(8210)漲福領頭，廣達(2382)、映泰(2399)、緯穎(6669)、緯創(3231)也漲約半根漲停，帶動電腦周邊族群強悍衝第一，但IPC龍頭研華(2395)法說看法不樂觀、友達(2409)單季EPS摔11個月低點，IPC個股股價相對躊躇，而下午召開法說會的振樺電(8114)小漲，但百元關卡尚待觀察。