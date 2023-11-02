遠傳總經理井琪表示，受到國際串流平台進入台灣、新冠疫情影響，民眾娛樂和觀影習慣加速改變，影視內容需求增加，單純擴充片量不足以抓住觀眾眼球，獨特且精緻用心的內容才是OTT的決勝關鍵。遠傳friDay影音在韓劇、韓綜具有領先優勢，在既有基礎之下，遠傳一方面「以投代購」力挺本土原創影音內容，年初更與知名資深製作人柴智屏和霹靂國際多媒體合組米神國際，致力打造優質本土內容；今天再下一城擴大本土內容投資與文策院共組影視娛樂基金，並將結合國際娛樂集團的資源，讓台灣的原創影音走向國際。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院鼓勵電信業者投入文化內容產業，除了藉由本身的資源，也能透過電信業者擁有的會員數據資料，拓展更多的市場與商機，完善文化內容產業生態系，幫助臺灣文化內容產業在競爭激烈的全球市場中取得一席之地。

遠傳表示，未來將以原創IP走向國際、與國際知名製片合作、推廣本土音樂內容與演出等策略持續投入影視與音樂內容，例如今年共同主辦台北城市音樂節（City Flow Music Festival），邀集台灣原創樂團與來自泰國、日本的樂團演出，用多元音樂風格和流行文化打造兼具在地特色與國際化形象的都會型音樂祭，今後遠傳將致力推廣本土音樂與國際市場接軌，讓消費者在國內就能輕鬆看到國內外頂流歌手或音樂團體的精彩演出。

遠傳2022年首次投資的戲劇作品，與公視合資製作《你的婚姻不是你的婚姻》，並於今年獲金鐘獎11項提名；2023年遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業合資成立米神國際，致力於高品質的台灣影視內容。