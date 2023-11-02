大陸暗示明年可能終止ECFA，引發民眾與相關產業擔憂，就連主計長也承認若ECFA喊卡，將對國內石化、鋼鐵及機械業造成嚴重衝擊。不料，經濟部長王美花表示ECFA量體僅占全球貿易總額約為3.7％。國民黨立委李貴敏痛批，輕描淡寫的說3.7％，但其中產值還有多少涉及中小企業？新南向政策推動許久只成長2％，民進黨就大內宣說是歷史新高。李貴敏痛批，不要再用數字誤導人民。

李貴敏表示，EFCA終止不僅對石化、機械與紡織業影響重大，對於中小企業和其成員與家庭更是衝擊連連。綠官們的閃躲問題和不痛不癢的回應，凸顯了綠官們的無知、無為、無能、無感和只知拿數據誤導民眾，不但無法苦民所苦，也沒把台灣人民的生計與經濟發展放在眼裡，更導致人民被誤導而不及因應。

至於斷了ECFA影響大不大，李說，以新南向政策為例，綠營政府鋪天蓋地宣傳，還一再強調對新南向國家的貿易額一再升高，創歷史記錄。但審視對新南向18國的出口金額占比時，今年竟然只有20％，2021年更只有18.5％。這麼長久以來的努力，成長不到2％，這樣就稱歷史紀錄，然後對ECFA的3.7％不以為意，甚至來誤導人民？

李說，何況，新南向國家的貿易升高，還是企業努力不懈，持續擴大出口的結果。反觀民進黨政府的高官們，不但對於職掌的業務毫不熟悉，與一般民眾也像是活在平行時空。更別提有關降低大陸出口的部分將由出口何處補回，綠官們也始終裝儍不回。顯見，綠營政府只知道喊口號和話術治國，也只會大內外宣、大撒幣，好給百姓洗洗腦、綁綁樁？好騙騙選票？

李認為，作為兩岸和平紅利，ECFA早收清單得之不易，也嘉惠了台灣的傳統產業。偏偏前人努力的成果敗在怠惰霸道、政治掛帥的民進黨政府手裡。不但輕忽ECFA的重要，還拿人民的痛苦當有趣。

李感慨，沒有人反對雞蛋不要放在同一個籃子裡，也認同應盡量開拓市場，讓企業的觸角可以擴大並外延。但拜託民進黨政府誠實面對問題，不要再拿著數據愚弄民眾，或甩鍋民間。