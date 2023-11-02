馬姓、韓姓及翁姓女子受販毒集團指使，到泰國與當地毒梟碰頭，各自揹了藏有安非他命的背包企圖搭機私運回台。馬女在小港機場遭海關識破被逮，韓女、翁女兩女得知後急忙在香港把背包轉交他人，以為可以平安回台，沒想到入境時也被逮。高雄地檢署偵結後依組織犯罪條例、毒品等罪起訴馬女等3人。

馬女等3人今年6月21日接受仍在逃的柯姓男子指使，從桃園機場出境前往泰國，入住曼谷某酒店，在泰國爽玩5天，期間食宿都由柯男負責友付。

6月26日下午，馬女等人先傳送照片給當地毒梟，確認身分後，前往飯店附近與不明人士會合。3人坐上指定車輛後，車輛先在飯店附近刻意繞行一陣子，確認沒有被警方跟蹤後，不明人士將3只背包交給3女，3女回飯店後隨機分配背包，當天搭機前往香港，聽從柯男指示，每天一人輪流回台。

馬女6月28日先出發，從香港搭機入境高雄小港機場時被海關人員攔查，在她背包裡搜出2.4公斤的安毒，當場被逮。消息傳回香港，柯男趕緊通知韓女2人把背包交給不明人士再搭機返台。

韓女2人本以為神不知鬼不覺，沒想到早被警調掌握身分，一入境就被逮。雄檢偵查時，3人辯稱只是去泰國幫朋友代購商品回台，只賺5萬元的手續費，根本不知道背包內是毒品。

但檢方早已掌握馬女3人和柯男的對話紀錄，認定她們共謀運毒，並依馬女被查獲的毒品推算，3人企圖運送的安毒市值超過千萬元，偵結後依毒品、組織犯罪條例等罪起訴馬女3人。