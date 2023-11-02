立法院副院長蔡其昌（左3）2日會勘，爭取公路總局全額補助4800萬改善臨港路（向上路至台灣大道段）路面重新鋪設，提供民眾平坦、舒適的安全道路使用。（蔡其昌服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市梧棲區臨港路是台中港區域重要道路，大型車輛往來頻繁，路面因長期遭車輛壓輾，造成路面龜裂不平、嚴重損壞，甚至出現「波浪路」，立法院副院長蔡其昌2日會勘，爭取公路總局全額補助4800萬改善臨港路（向上路至台灣大道段）路面，預計2024年6月底完工。

現場草湳里長林槐庭提到，他常接到許多民眾陳情，指稱臨港路路面破損嚴重，無論騎車或開車都很危險，但礙於改善經費過高因此難以協助，盼副院長蔡其昌協助地方，向中央單位爭取經費改善，路面重新鋪設，以解決鄉親「行」的問題。

立法院副院長蔡其昌表示，台17線臨港道路，因聯結車、貨櫃車及重車使用頻繁，造成路面嚴重損壞、不平整，另三井outlet前道路，除平日上下班車潮、假日觀光旅遊車潮，及慢車道等，這些路面龜裂破損、亟需重新鋪設提高安全係數，改善交通環境。

台中市議員王立任在會勘中提到，曾邀集建設局會勘商討，臨港路周邊人行步道重新設置一事，經蔡再度會勘，再度極力爭取經費，他也將請市府針對人行步道提出計畫，期盼能一起施作、降低施工期的交通影響，一起完工，讓民眾安全步行。

蔡其昌說，臨港路周邊的人行環境營造因涉及台中市政府權責，需由市政府提出計畫申請，若市政府經費較不足，不分黨派，他願意為地方爭取中央補助預算、一併改善，希望讓台中、海線地區的環境越來越好。

交通部公路局台中工務段段長陳俊彰指出，梧棲區臨港路（向上路至台灣大道段）路面，有龜裂、破損的狀況，會勘工程為台17線11K～13K北上路面改善工程，總經費為4800萬元，預計於2024年6月底完成工程，希望改善居民生活品質。