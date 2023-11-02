美國達美航空公司（Delta Airline）副機師鄧恩（Jonathan J. Dunn）因不滿機長為了乘客醫療問題而轉降的決定，竟在空中持「危險武器」攻擊機長，揚言「擊發多槍掃射」機長，他目前已經離職、接受調查。美國當局未說明他使用何種危險武器，不過指出鄧恩獲准攜槍上機。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國猶他州大陪審團10月中正式起訴鄧恩，法庭文件指出，這起事件發生在2022年8月，鄧恩不滿機長為了乘客醫療問題轉降的決定，竟「使用一枚危險武器攻擊、恫嚇一名機組員，干擾機組員履行職責」。

美國運輸部督察長辦公室（Office of Inspector General）後續發布聲明指出，鄧恩甚至嗆機長，「如果機長讓飛機轉向，他們會被槍擊多次」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指，鄧恩在空中「亮槍」威脅機長。

法庭文件並未說明鄧恩使用何種「危險武器」，但指出他「獲准攜槍上機」。另外美國廣播公司新聞網、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等，都直接提及他亮槍威脅。

達美航空表示鄧恩已經去職，不便發表評論。

美國達美航空公司（Delta Airline）副機師鄧恩（Jonathan J. Dunn）在空中持「危險武器」攻擊機長，揚言「擊發多槍掃射」機長。

■911後 美授權特定機師攜槍上機

事實上鄧恩是合法攜槍上機，911恐怖攻擊之後，美國運輸安全局（Transportation Security Administration）就設立「聯邦飛行安全官」（Federal Flight Deck Officers）計畫，讓通過培訓的機師配槍上機，保護機艙，避免遭恐怖份子闖入。

只有擁有飛行員證照的美國公民才可申請這項計畫，機師必須完成為期一周的訓練，並且定期接受槍枝檢測，通過者將成為聯邦飛行安全官，並配發運輸安全局核可的槍枝。

運輸安全局昨（1）日表示，一獲悉鄧恩的行為後，就立即拔除他的資格、沒收槍枝。

運輸部督察長辦公室指出，目前正在調查這起事件。鄧恩將於16日接受傳訊，報導指出，干擾機組員為重罪，最高可處20年有期徒刑。

■美國連爆機師空中出狀況

在此之前，美國地平線航空公司（Horizon Air）才爆出休假機師愛默生（Joe Emerson）試圖關閉機上引擎，差點釀成墜機，愛默生接受調查後坦承罹患憂鬱症6年，妻子表示他怕丟工作，不敢通報。

Off-duty pilot charged with 83 counts of attempted murder for allegedly trying to shut off engines on Alaska Airlines flight. https://t.co/8w0RzCicQ1 — ABC News (@ABC) October 24, 2023

這兩起事件引發美國社會對機師如何進行心理檢驗的辯論，尤其航空公司仰賴機師自行揭露心理健康狀態，機師必須在定期體檢時主動說明服用的任何藥物，是否有憂鬱症、焦慮、毒品或酒精成癮等問題。

美國聯合航空（United Airlines）退休機師艾默（Ross Aimer）表示，對機師心理健康的檢測遠不及毒品或酗酒檢測，認為這項機制必須改善，他說機師不太可能主動提及心理健康問題，「如果我提到有精神問題，我就完了」。

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