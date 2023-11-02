橋本環奈在劇中連1元都斤斤計較，私下卻零物慾。（KKTV提供）

日本刑事喜劇《特命！警視廳特別會計員》，以削減辦案經費為主題，主角橋本環奈把澤村一樹視為眼中釘，天天緊盯他辦案花費，常惹得澤村一樹暴怒發飆，特別的設定與角色有趣的互動讓該劇開播前後都引起話題。

該劇描述身為警視廳特別會計員的一円（橋本環奈飾），被派到地方警署執行削減經費的專案，引起刑警們反彈。花錢如流水的刑警湯川哲郎（澤村一樹飾）更是讓一円非常頭痛，總是為了所謂「必要之惡」的花費爭論不休。

橋本環奈表示，原本以為刑警劇會比較嚴肅，但其實有很多喜劇元素，而且以辦案花費角度切入是很少見的題材，希望觀眾喜歡，澤村一樹則說自己想詮釋一個以前沒有過的刑警，加了很多元素，雖然湯川這個角色一直在生氣，但還是希望觀眾能感受到他是一位很有愛的刑警。

雖在劇中連1元都斤斤計較，但橋本環奈私下金錢觀卻大不同，她受訪時表示，沒什麼物慾，平常不會衝動購物，獨獨旅遊時絕對不會省錢，想住什麼好飯店或想吃什麼都不手軟；澤村一樹則透露剛搬家噴了不少錢，「真是嚇死人，錢手牽手往外跑！與其說是我花錢，不如說錢一直噴掉。」且整理家當時才發現自己東西好多，笑說要跟沒物慾的橋本環奈看齊。

2人對台灣印象都很好，齊聲說：「請找我們去！」橋本環奈先前曾因工作來台過，很想有機會再來品嚐台灣美食，直言有工作就可以光明正大去了，澤村一樹説身邊有朋友常來台灣玩，希望有機會來呼吸台灣的空氣、聽聽當地的聲音。

另外，片頭也是滿滿彩蛋，追錢的畫面致敬木村拓哉2013年的經典作《Priceless 人生無價》，還有日劇《SPEC》、電影《冰雪奇緣》、《鐵達尼號》、《刺激1995》等名場面，不少網友看到噴笑。《特命！警視廳特別會計員》每週二在 KKTV上架更新。