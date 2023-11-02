「玉女掌門人」蘇慧倫以清新的氣質聞名，出道33年唱紅不少歌曲，而53歲的她美貌依舊如昔，被眾多粉絲封為「涷齡女神」。近日她與許久不見的老友任賢齊在節目中相遇，合照曝光後卻因為「超誇張修圖」讓粉絲完全認不出，逗趣畫面笑翻眾人。

蘇慧倫近日參加實境音樂性節目《滾石摘星號》與老友任賢齊相逢，特地拍下合照留念，只見照片中兩人臉蛋變得光滑細緻，連基本皮膚肌理都消失。不僅如此，任賢齊的臉部線條變得銳利不自然，眼睛還變成漫畫中水汪汪大眼，相當逗趣。蘇慧倫也在文中寫下：「好久不見！我們都變了～OK?OK！任賢齊 Richie Jen」，可看出她故意誇張修圖照博君一笑。

照片曝光後笑翻一票粉絲，大家紛紛留言：「變的更可愛了喔」、「期待百吉一起」、「差一個百吉」、「美肌開太大了」、「有耶！兩個都變了，頭歪好多」、「真的變蠻多的，特別是和本人對照的時候」、「這美顏太魔性」、「蛇精臉老大～可愛」、「變外星生物」、「哪位呀！還我女神」、「瞬間回到20歲」、「這是不是……修的太誇張」。