商辦推案潮來了！宏大國際資產公司今（2）日最新調查顯示，商辦推案潮來了，光是推案達百億級以上，就至少有12家，在全台遍地開花。其中，興富發建設、鼎越開發2大公司，躍居千億級商辦推案王，持續海量推案。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，台灣的房地產市場，近幾年因資金行情再度呈現「台灣錢淹腳目」的盛況，大量的資金從台商回流突破2兆餘元，到上市櫃公司的近三年來每年的3~4兆盈餘，房地產市場也直接受惠，房價漲不停，直到111年才因利率升息、景氣下滑，加上政府實施「打炒房」，住宅市場終於量縮、價微跌至今仍進行中。

為了因應市場轉變，建商除了規劃改變為「小宅化」壓低總價之外，許多建商也轉型開發商用不動產來開發新的市場，以期繼續創造更好的營收。

據商仲業者宏大國際資產的觀察，發現已經有12家建商推案商辦及廠辦產品，推案金額都超過100億元以上；甚至，興富發建設、鼎越開發2家，案量都突破1,000億元。

華固、國揚、長虹、潤泰新等，推案金額也都逾500億元。

「商用不動市場從108年以來就開始熱絡起來，一直到現在熱度仍在」，陳益盛表示，近5年的商用不動產市場交易每年都超過1,000億，且一年高過一年，到去年高達1,640億元，創歷史新高，今年到10月為止也達近1,200億元。

其中2022年商辦加廠辦交易金額就達715.5億、佔比達43.6％，2023年商用不動產交易金額雖略下滑，但商辦加廠辦佔比卻提高到54％。建商也嗅到這個趨勢及商機，於全台灣北、中、南紛紛加入開發商辦、廠辦市場。

陳益盛表示，這些加總就超過6,000億元，金額概估已達住宅市場每年平均推案1兆5,000億元的4成，對建商未來的營收占很大的比重。

建商轉型推案商辦，除了表示不動產市場需求的轉變，也將因為商辦建案的完工及進駐，使得商辦產生外溢現象，預估3~5年後形成許多商圈的改變。