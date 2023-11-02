今年獲認證的16件「雲創點睛」創作者及業者。（雲林縣政府提供）

「雲林亮販點特色店家」今年共有26間店參與，計18間店家通過審查。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府輔導、媒合在地藝術家及業者發展文化創意產業多年，日前舉辦「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家徵選活動，迄今累計101件精品獲認證，今年新增16件精品、18間店家通過「雲林亮販點特色店家」審查。

雲創點睛精品認證自2013年舉辦，今年獲認證的16件「雲創點睛」包括瑩的幸福工坊以纏花工藝製作波洛領結系列-八色鳥、黃金蝙蝠、紫斑蝶；偶的家製作「石川-八田與一布袋戲偶」；唯果粒商行以水果製成的果粒蠟筆；聖藝神佛雕刻鋪以漆線工藝製作鴻福尊榮；以稀創造工作室製作啄墨2.0藍鵲單筆、紳木士Whisper系列原子筆；紙農書院以植纖素材系列創作雲林溪旅圖、擴香片；淺山植藝工作室製作檳榔炭泥作系列等精緻文創商品。

「雲林亮販點特色店家」今年共有26間店參與，計18間店家通過審查，通過審查的店家包括良作工場農業文創館、千巧谷烘焙工場、Pubi撲鼻甜品專賣店、小雨燕小舖、第一鰻波、吉品烤玉米、湖口飯吃產地料理餐廳等，後續將透過故事性的包裝進行集體行銷。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林已逐漸從農業大縣轉型為觀光大縣，文化創意設計力是支持雲林在地文化，以及傳統產業轉型、特色觀光發展的重要力量。縣府期望透過「雲創點睛精品」、「雲林亮販點特色店家」、「青年創新補助計畫」等徵選活動，讓青年、工藝師、在地創意店家的資源互相牽引，使雲林縣文化創意得以持活躍地發展，創造就業機會。

「雲創點睛」精品認證、「雲林亮販點」特色店家徵選活動1日於雲林縣政府文化觀光處一樓的「YCDC雲林創意設計中心」舉行，該中心今年參與日本區域倡議及活動獎項，自5447件參賽作品中脫穎而出，顯示出公部門的設計美學敏銳度。

陳璧君表示，YCDC雲林創意設計中心今年成立3周年，特別策劃「2023雲林創意設計中心3周年感謝祭」活動，展示2023雲林文創執行成果外，也引進雲林縣內45間優秀文創品牌進駐。

文觀處表示，搭配「2023雲林創意設計中心3週年感謝祭」活動以及迎接耶誕節，11月1日起至12月31日止日單筆消費999元即可獲得聖誕特調1杯，活動期間不定期推出品牌獨家促銷方案，詳細訊息請上「雲林縣政府文化觀光處」、「雲林創意設計中心」臉書粉絲頁查詢。