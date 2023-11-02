概念股方面，遊戲、傳媒等AI應用端展開反彈，百納千成、天龍集團等十多股相關類股大漲。汽車產業鏈持續活躍，瑞瑪精密、通達電氣等漲停。
下跌方面，衛星導航概念股走弱，天銀機電跌超10％。此外，上一交易日活躍的白酒股陷入調整。總體來看，個股跌多漲少，兩市近3,400檔個股下跌。
截至午間收盤，滬指報3,026.32點，漲0.11％；深成指報9,800.57點，跌0.27％；創指報1,956.27點，跌0.15％。
盤面上，傳媒、遊戲、NFT概念股漲幅居前。衛星導航、白酒、BC電池板塊跌幅居前。
滬深兩市2日早盤小幅衝高後回落，滬指小幅上漲，創業板指盤中翻綠。
概念股方面，遊戲、傳媒等AI應用端展開反彈，百納千成、天龍集團等十多股相關類股大漲。汽車產業鏈持續活躍，瑞瑪精密、通達電氣等漲停。
下跌方面，衛星導航概念股走弱，天銀機電跌超10％。此外，上一交易日活躍的白酒股陷入調整。總體來看，個股跌多漲少，兩市近3,400檔個股下跌。
截至午間收盤，滬指報3,026.32點，漲0.11％；深成指報9,800.57點，跌0.27％；創指報1,956.27點，跌0.15％。
盤面上，傳媒、遊戲、NFT概念股漲幅居前。衛星導航、白酒、BC電池板塊跌幅居前。
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