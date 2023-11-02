金管會下令檢討只有「特定癌症給付」的癌症險商品，也就是保單中僅針對特定癌症給付的商品，要求產、壽險業者全面停售改款，目前正請各家保險公司盤點與討論商品停售時程。據了解，至少有14家壽險公司、3家產險有這類保單，停售改款影響幅度大。金管會指出，改款是為保戶權益著想，不希望保戶買了癌症險最後賠不到，也希望避免保險業者因此爭議變多、信譽受影響。

現行市場上癌症險多元，基本上會有初次罹癌保險金、一般癌症保險金或癌症照護保險金，但部分癌症險保單中僅針對「特定癌症」理賠，在保單條款中明訂哪些為特定癌症，像是腦癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌等，且依照保單不同，特定癌症又會以「初次罹患」的重症、輕症來區分理賠程度。

保險局日前在進行保單抽查時，部分保單審查委員認為，若只有針對「特定癌症給付」長期下來將引發很多理賠爭議。因為癌症會轉移，尤其是到末期時會大量轉移，特定癌症理賠有分重症、輕症，有的一發現就是重症，有的則是移轉而來的，可能造成保戶來申請理賠時，因為不符合特定癌症項目，就拿不到理賠，但其實有可能是特定癌症所移轉而來的。

昨天保險局緊急找保險公司開會，要求各家公司盤點旗下有多少張針對「特定癌症給付」的商品，並提出停售時程。據了解，初步盤點結果，含有特定癌症保險金給付的，有14家壽險公司、3家產險，有的壽險公司可能甚至有高達6~9張之多。但保險局表示，若保單中有針對所有癌症給付，但其中針對特定癌症因為治療費用較高需加倍給付，並沒有要求也要跟著改款。

保險業者指出，大部分公司都會出這類有差異化的癌症險商品，已存在十幾年，保單條款也約定很清楚，認定是依照「初次罹癌」的部位，現在突然要停售改款，影響很大，保戶本來可依照個人情況或家族病史，選擇特定癌症多一點保障的商品，以後就都沒有選擇，且接續的商品無法這麼快開發出來，一旦停售，商品重新設計後，保費一定會變貴。

但保險局認為，這類商品將來爭議會很多，且招攬過程中業務員可能講得不清楚，保戶甚至可能不知道是特定癌症才賠，保戶可能付了保費，罹癌後卻發現不能理賠，將引發爭議，因此希望所有癌症險就回歸到罹患癌症就理賠，理賠分初期、輕度、重度來理賠，不要再區分特定癌症，也讓保戶能比較清楚了解癌症險的理賠方式，保險公司也能減少爭議。

據指出，保險局在會中，希望現行在架上銷售僅針對「特定癌症給付」的保單可以停售改款，但不溯及保戶現行已投保的癌症險，也希望未來保險公司若開發新型態的癌症險，最好事先送審。