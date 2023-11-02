警方循線逮到洪嫌。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名洪姓男子因沉迷賭博遊戲，與朋友借錢儲值點數，積欠將近20萬債務，因欠債壓力鋌而走險侵入他人住宅行竊，他刻意掩蓋車牌甚至變裝，闖進被害人家中行竊，甚至連黃色小豬撲滿也不放過，得手12萬元，被抓到時錢都已花完。

小港分局桂陽路派出所於10月23日晚間接獲謝姓女子報案，稱住家疑遭小偷入侵，竊賊跑到2樓臥室內，搜刮新台幣11萬元，黃色小豬存錢筒也被挖了一個大洞，裡面零錢也全被偷走，共計損失約12萬元。

警方受理後調閱監視器發現案發當天中午，有名頭戴安全帽及口罩不明男子，騎重機車故意將車牌用布遮蔽，並於謝女住宅附近徘徊，趁謝女外出，該男立即變裝，以頭戴鴨舌帽、穿藍色外套徒步方式進入謝女住宅內行竊得逞後逃逸，企圖規避警方查緝。經警方追查後掌握犯嫌49歲洪姓男子，並於10月31日持搜索票及拘票，前往前鎮區佛西街一帶，當場逮獲洪姓犯嫌並查扣所竊贓物。

據了解，洪嫌稱因長期沉迷賭博遊戲，與朋友借錢儲值點數，積欠朋友債務將近20萬，因欠債壓力才會鋌而走險侵入他人住宅行竊，得手後將現金償還債務，僅剩的零錢也早已花費殆盡，全案詢後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。