法務部矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示（售）會3至5日在桃園藝文廣場舉辦會場總共設有七十幾個攤位，除了聯合展示法務部矯正署所屬各監獄的產品外，也包含廉政機關的廉政宣導及桃園警察分局反詐欺、識詐及交通安全宣導攤位。

警方表示，活動會場周邊停車資訊： 桃園市立圖書館停車場（汽車401部、機車411部車位）、桃園展演中心停車場（汽車87部車位）、TIMES桃園藝文二街第2停車場（汽車67部車位）、藝文園區地下(北區)停車場（汽車517部車位）、藝文園區地下(南區)停車場（汽車301部、機車221部車位）、TIMES中茂新天地停車場（汽車272部車位），合計有汽車1645部、機車662部停車容量，足以提供參與民眾之停車需求。

如果要搭乘公共運輸工具前往參加的民眾，可搭乘168、188、302、707、9005等班次在南平路、中正路口下車後再步行前往會場參觀。

桃園警察分局交通組組長林健祥表示，桃園藝文廣場假日期間人車潮多，活動勢必吸引民眾熱烈參與，為維護會場安全及周邊交通秩序，將派遣員警進行交通疏導管制及會場巡守防竊，呼籲用路人務必遵從員警指揮管制，讓整個活動過程平和順利。