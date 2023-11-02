藍白合是假議題？ 吳子嘉爆內幕：柯文哲一直刁難國民黨 @ChinaTimes

針對2024總統大選「藍白合」議題，民眾黨主席柯文哲昨（1）日表示，國民黨總統參選人侯友宜堅持民主初選，己方則是一樣要求全民調，呼籲國民黨主席朱立倫想好，兩方再約見面。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，藍白合對柯文哲是假議題，「看起來很有道理，但其實就是一直刁難國民黨」。

吳子嘉今（2）日在節目《POP搶先爆》提到，政黨合作是政治問題，政治問題有沒有公平、公開的原則？當然沒有，為什麼一直用類似文字打擊國民黨，這就是柯文哲話術，政治問題就是政治解決，政治解決就是協商，中間要有一個妥協原則，要大局為重，「柯文哲有大局為重的妥協心態嗎？」

吳子嘉進一步指出，柯文哲一直喊「公平、公開」，看起來很有道理，但其實就是一直刁難國民黨，其想法是「要合可以，柯文哲當總統」。吳強調，自己非常贊成侯友宜到明天結束這個概念，柯文哲的想法，現在路人皆知，藍軍群眾群情激憤，

主持人錢怡君詢問，「柯文哲如果沒有想跟藍營合作，圖什麼？」吳子嘉回應，沒有藍白合議題，柯文哲會很邊緣，所以只能繼續蹭，蹭到20號。吳子嘉最後也公開呼籲，「要侯友宜不要理柯文哲，大家拚到底，看誰邊緣化誰」，並轟柯文哲沒有誠意，講話咄咄逼人，從來沒有留一點餘地，怎麼合作。