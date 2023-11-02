針對新北市民進黨團今進行總質詢，高喊：「拒絕冒牌市長、侯友宜回來！」怒嗆局處長出去，國民黨團嚴厲譴責民進黨政治作秀，把選舉帶進議會，完全是為了挽救副總統、民進黨總統參選人賴清德雪崩式民調，呼籲賴主席應表揚努力輔選的小雞們。

國民黨團書記長廖先翔說，民進黨惡意放置侯友宜人形立牌在備詢台，並要求公務員站在旁邊答詢，這是政治作秀。

議員呂家愷表示，尊重民進黨今天總質詢的各種行為，但也請他們到總質詢最後一天都要邏輯一致，不要只是作秀一天而已，請民進黨議員就維持這樣對著空氣質詢兩個禮拜。

副書記長江怡臻指出，針對行政中立，蘇貞昌擔任行政院長時居然說官邸輔選天經地義，而現任行政院長陳建仁和交通部政務次長陳彥伯，則是公然助選綠委，動土變造勢，綠能你不能，完全是雙標。

議員王威元指出，綠營議員開議以來爭議不斷，包括癱瘓議事、關說段考喬分數、羞辱物化其他議員「花瓶」、質詢爆粗口懶X比雞腿、不斷挑釁「打我啊」，公然造謠餵毒、打人。這就是民進黨低劣的問政品質。