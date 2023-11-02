高雄梓官蚵仔寮青龍宮日前發生槍案，岡山警分局迅速破案。民進黨高雄市議員林志誠深感警方高效率偵破，2日在高市警察局副局長葉超鴻、岡山分局長陳柏彰等陪同下，至岡山分局致贈加菜金表達慰勞與鼓勵。

林志誠說，自己是議會警消衛環小組委員，對於社會治安高度關心。警方執勤過程中相當辛苦，展現平時訓練的高度專業，此次迅速偵破槍案，讓民心有感，他高度支持警政工作，這次除破案獎金之外，他個人特別加碼加菜金予以肯定，「辛苦了，有你們真好」。

此事件發生後，林志誠立即與警方聯繫要求偵辦，警方經調閱相關監視器，運用科技偵查，大數據資料庫等偵查手段，迅速鎖定相關涉案人車，逮捕槍嫌積極破案，林志誠肯定警方，個人頒贈破案獎金與加菜金給警方，以資鼓勵。

岡山警方表示，警方對此案已向上溯源槍械包含1長槍、3手槍的來源，追查幕後金主，斷絕金流來源，阻斷不法，相關犯嫌建請檢察官予以聲押，絕不容許暴力行為影響社會治安。