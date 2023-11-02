新北市鶯歌區公車服務品質在新北市敬陪末座，新北市議員蘇泓欽說，鶯歌公車服務品質長久以來都沒有進步過，雖然有免費公車新巴士，但民眾常常擠不上車，盼新北市府能夠改善。新北市交通局長鐘鳴時回應，會再處理做全面性檢討。

蘇泓欽今（2）日在新北市議會質詢，表示依據他初估，鶯歌公車今年5月平均每班次要服務200人，是新北市服務品質最後一名，還比倒數第二的深坑區一班服務148.76人落後3分之1。

蘇泓欽說，今年10月鶯歌進步到每班服務176.73人，雖然有進步，但還是倒數第一，而且是加上台灣設計展期間的臨時接駁車、731觀光巴士增班。

蘇泓欽還說，731只在鶯歌市區小範圍繞，扣掉731其實服務品質和4年前差不多，市府開了就不管了，而且很多民眾還反應免費公車的新巴士滿到上不了，詢問鶯歌區公所，公所卻說沒錢增班。

鐘鳴時回應「絕對沒有把731丟下就不管」，他說今年1月實施1200月票後，721路線公車從一天30到40人成長為100多人，當時就有說要加密班次。新巴士部分，鐘鳴時說，配合未來三鶯線捷運開通，運輸狀況會持續衝擊，會再調整新巴士經費做全面性檢討。