Ploy首度挑戰動作片，敬業把刀劍帶回家練習。（采昌提供）

由泰國鬼才導演李通康（Lee Thongkham）執導，榮獲紐約亞洲電影節「最佳動作電影」肯定的《凱蒂超殺女》（Kitty the Killer），展現無包袱暴力美學，將為觀眾帶來一場又一場的超狂打鬥，不僅在視覺與特效上下足功夫，演員群也都是精心挑選。除了邀請到泰國「動作片專業戶」索姆查肯格拉（Tao），還有外表帥氣並神似錦榮的登坤恩加內特（Kuan），女主角則請來跟女團BLACKPINK成員Lisa神似而爆紅的普洛派琳唐普萊帕彭（Ploy）演出。

外型俊俏、身材精壯的登坤恩加內特（Kuan），在《凱蒂超殺女》中飾演從兩光魯蛇變身帥氣守護者的男主角「查理」。他在片中不僅無厘頭搞笑，還首度挑戰使用「武士刀」的動作戲，他對此帶有壓力地表示：「這次動作戲所使用的武士刀，和以往演戲會用到的刀器大不同，長度更長，又有它的使用技巧，所以非常具備挑戰性。」此外，他更在片中大方秀出勇猛巨肌，讓觀眾得以大飽眼福，劇組更因此需要準備大尺碼上衣，也讓導演忍不住調侃：「蛋白質吃很多喔！」

該片刻劃美少女與殺手組織浴血之戰的《凱蒂超殺女》，女主角普洛派琳唐普萊帕彭（Ploy）曾與男神馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）主演《見鬼的戀愛季節》，被封為「國民初戀」，首度挑戰動作片，她特地到擊劍教室進行自主訓練，更把刀劍帶回家練習，就連沒有戲的日子也會到工作室一練再練，她有感而發：「這是我最困難的作品之一，我從沒有挑戰過那麼多動作場面，更何況還要與Tao與Kuan熟悉動作戲的專業演員們搭檔，讓我充滿壓力，但還是希望能盡可能親自上陣！」全心投入的態度，也讓跟她有大量對手戲的前輩Tao大讚：「Ploy很有決心！花心思在這上面真是非常棒！」

開拍前，劇組也花費時間與專業團隊規劃動作、培訓演員、排練走位，對打鬥場面十分講究，讓演員們紛紛表示：「動作戲最困難！」值得一提的是，在導演的堅持下，演員們不論在練習或是正式拍攝時，所用的都是真實重量的安全型武器，也讓她們開玩笑喊道：「重量是真的，痛苦也是真的！」《凱蒂超殺女》將於明（3日）在台上映。