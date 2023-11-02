基隆市議會2日由教育處進行業務報告，但該處主責營養午餐的體健科科長暨代理副處長徐嬿立卻因病請假超過一個月，等於不用到議會備詢。國民黨市議員秦鉦就深美國小食安事件影響教育處人事部分則質疑，當初提供給市長的資訊是否不夠完整。（徐佑昇攝）

基隆市議會2日由教育處進行業務報告，但該處主責營養午餐的體健科科長暨代理副處長徐嬿立卻因病請假超過一個月，等於不用到議會備詢。教育處代理處長楊桂杰（前排右五）回應，教育處的業務一定會有同仁代理。目前體健科包含營養午餐的業務，會由特教科科長李上泰負責。（徐佑昇攝）

基隆市議會2日由教育處進行業務報告，但該處主責營養午餐的體健科科長暨代理副處長徐嬿立卻因病請假超過一個月，等於不用到議會備詢。圖為徐嬿立向基隆市議會請假公文。（市議員張顥瀚提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆上月爆發深美國小疑似食物中毒案，導致30多名學生不適就醫。基隆市議會2日由教育進行業務報告，民進黨團總召張顥瀚痛批教育處原負責營養午餐業務的代理副處長徐嬿立，卻在議會開議期間請假，質疑是否是規避監督。教育處代理處長楊桂杰回應，目前徐的業務會請有承辦經驗的特教科科長李上泰負責，也不會有停擺問題。

民進黨黨團總召張顥瀚漢質詢表示，本次議會的議案審查最後一案就是營養午餐自治條例，但教育處身為主責營養午餐的體健科科長、同時也是代理處長的徐嬿立卻從10月26日請假到11月30日，不僅質詢不用出席，連審預算都不用出現，這樣相關業務到底該問誰？這樣完全迴避議會監督的做法，難道處長不覺得荒謬？

張並質疑，在深美國小食安事件爆發後不久，銘傳國中又發現了菜蟲，雖然教育處有斷然處置，但比起當初直接開鍘處長，這次事件好像沒有任何的懲處，事後的檢討機制到底在哪？若副處長的身體狀況如此不佳，那是否還足以勝任體健科與副處長的龐大業務？

國民黨市議員秦鉦也質疑，教育處在深美國小事發當時到底給了市長謝國樑什麼訊息，讓市長在人事上做出急躁的調動，造成各界很大的誤解。秦並認為，相關單位在事件爆發當下應該要有充分的調查與理解後，再提供給市長做判定，往後應多檢討。

楊桂杰表示，教育處的業務繁多，但絕不會因為一人請假就讓業務停擺，一定會有同仁代理。目前有關營養午餐的業務就直接對他質詢，而本來徐嬿立負責體健科包含營養午餐的業務，會由特教科科長李上泰負責，李先前也有做過體健科業務，相信很快就能上手。

至於銘傳國中菜蟲部分，楊則回應，幸好是校方在學童還未食用就發現，也請銘傳國中聯繫負責的衛生局，對食材供應廠商訪查，該怎麼辦就怎麼辦。未來營養午餐只要有發現問題，就會依照標準流程處理，也請議員和家長放心。