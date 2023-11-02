你還記得她嗎?65歲話題女王「上流美」許純美，「我是學猴」、「我是上流社會」是她的口頭禪，由於她獨特行事作風，當年席捲台灣綜藝圈，不過近年幾乎消失演藝圈。與許純美相識26年、情同姐妹的女星恬娃接受《中時新聞網》訪問，除了透露阿美姐近況外，更脫口爆料「她還想要找小鮮肉」。

獨/恬娃脫口許純美「要我幫她找小鮮肉」 4擇偶「驚人條件」曝

恬娃表示，「前幾天許純美打給我說『上次說要幫我介紹男朋友』，但我沒說，那是她自己說的』」。此外，許純美還開出男友條件，包括「年紀約30歲、當司機、身材高高瘦瘦，順便要當男朋友的」。不過，恬娃卻說，「許純美很有錢，但這次只給男方每月3萬塊，還要早上9點上班、晚上7點下班，週日則休息一天」。

恬娃興奮桃花比好姐妹許純美還好。(游定剛拍攝)

而恬娃不諱言地說，「我有認識一個廚師，身高180幾公分、長得很帥，也很會唱歌，想介紹給她，但男方說，『我做廚師一個月就5萬元』，最後不了了之」。許純美目前有追求者嗎?恬娃直言，「不知為何現在都沒有，她的桃花比我還要遜」。