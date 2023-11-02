台北市長蔣萬安上周開箱台北大巨蛋，表示「我們有巨蛋了」，並預告12月3日亞洲棒球錦標賽，將在大巨蛋開打。對此，民進黨台北市立委參選人、市議員許淑華呼籲，蔣萬安應要謹慎面對，大巨蛋懸宕多年未解決的公共安全、交通疏散等問題。她並認為，進行壓力測試時，應挑選周五尖峰時段進行，才能知道會發生什麼狀況，並且提供詳細報告，而不是只有電腦模擬。

許淑華10月31日在臉書發文以去年韓國梨泰院踩踏事故舉例，研究指出，意外之所以會發生，主因是數萬人湧入梨泰院狹小的巷弄，民眾因驚慌推擠，才會發生百人死傷的慘劇。她直言，人不是機器，無法像電腦模擬般有序移動，若是真的面臨災難，4萬觀眾恐會爭搶逃離、互相推擠，使梨泰院的慘劇在台上演，「而我們蔣市府的官員還在全心相信遠雄，卻連模擬的內容都提不出來，實在離譜」。

許淑華質疑，目前遠雄只安排一場1萬人的大巨蛋壓力測試，且刻意選在人潮車潮非尖峰的周六時段，這真的能測試出實際情況？實際比賽時場內的4萬人、場外6萬人同時散場，若再遇上平日下班車潮，這慘狀無法想像；她也痛批，這種狀況不曾被模擬過，等於是把進場看比賽的觀眾當白老鼠，風險相當高。

許淑華指出，大巨蛋作為台灣的指標性場地，未來若有國際級賽事、演唱會，在完全滿場時，會有將近6萬人，若有任何意外，不只是拿6萬人的性命開玩笑，更會讓台灣因此登上國際版面、貽笑世界，蔣萬安不可因為剪綵需要，而把民眾的性命、國家的顏面當作玩笑。

最後，許淑華呼籲蔣萬安，第一，壓力測試不能只選在周六，建議在周五巔峰時間進行，以知道會發生什麼狀況；第二，市府團隊在壓力測試前提供報告，不只電腦模擬，而是如何實際疏散場內的4萬人、周邊的6萬人，相關動線規劃、局處配合計畫，「這是人命關天的事情，請蔣市長謹慎面對」。