全球最大風機製造商Vestas與中能離岸風場日前共同舉行完工典禮，慶祝台灣首件離岸風機輪轂成功組裝。這項成就為離岸風電在地化的重要里程碑，更是Vestas與中能離岸風場持續助台灣推動再生能源發展的承諾。

Vestas輪轂在地化組裝產線主要由Vestas丹麥原廠資深員工與台灣本地40名人員共同負責，而重達34噸的鑄件為輪轂最大的零件，由永冠能源科技於其台中鑄造廠生產。本次成功完成首件輪轂組裝，在穩健交付風場零組件的同時，落實了知識與技術移轉，展現Vestas離岸風機產業鏈落地發展的決心。

本次慶祝典禮，有眾多合作夥伴的代表一同分享這份榮耀，肯定此合作對台灣永續能源發展的重要性。Vestas與中能離岸風場承諾將持續推動台灣離岸風電產業與再生能源轉型，引領台灣邁向更永續與潔淨的未來。

Vestas台灣總經理林正光（Alex Robertson）表示：「首件完全於台灣組裝的風機輪轂為Vestas與台灣永續能源發展的一重大成就。不僅於製造，更體現於強化台灣永續能源供應鏈所需的技能和知識傳授承諾。台灣離岸風電3.2期規則正在進行最後確認， Vestas也期望相關政策可持續支持Vestas等，為促進台灣離岸風電產業發展並取得成果的供應商。」

中能風場董事長王錫欽表示：「作為台灣在地化程度最高的風場之一，中能離岸風場持續與Vestas合作，進行離岸風機的10多個重要零部件在地產製，今天共同見證第一件完全於台灣組裝的風機輪轂，不僅對中能具有重要意義，也是台灣在地供應鏈的一個里程碑。透過雙方持續合作，從首件風機輪轂完工，以及後續機艙、塔架與葉片的組裝，我們將實現對台灣離岸風電產業，以及對永續能源解決方案的貢獻承諾，滿足台灣對於潔淨能源的需求。」

CIP台灣區董事總經理許乃文表示：「兩年前，CIP與華城重電舉辦風機機艙組裝廠的開工破土典禮，今天回到這裡見證首件本土輪轂組裝的順利進行，對我們而言意義重大。中能風場很榮幸能成為第一個使用在地輪轂的風場。這個里程碑顯示出本土供應鏈的潛能，若是能持續穩定深化各項風機在地化項目，將有助於本土供應鏈的成熟度與永續發展。」

由Vestas與中能離岸風場共同舉辦的首件組裝完工典禮象徵各合作夥伴推動台灣離岸風能的長遠發展承諾，並期待與合作夥伴攜手為台灣，持續提供更加明亮且永續的潔淨未來。