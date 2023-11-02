國民黨新北市議員廖先翔遭媒體踢爆和父親廖正良在新北汐止山坡地保育區興建豪華莊園、違法侵占國有地，特權違法超過12年，民進黨發言人林楚茵表示，汐止廖家特權違建爽住超過12年，橫跨朱立倫、侯友宜兩任市長任期，護航，縱容，儼然是「全台最貪政治家族」之一，侯辦還大投廣告要恢復特偵組，請國民黨好好清查竊佔國土的「顏寛恒們」。

林指出，林楚茵表示，汐止廖家從2011年開始就在汐止興建違法豪宅，2014年興建完成，但該地屬於林業用地，又位在地質敏感區，依規定林業用地根本不容許住宅使用，甚至旁邊有未登記土地，疑有占用。但時任新北市長朱立倫卻對民眾檢舉不聞不問，包庇廖家違建，同年還替廖正良競選議員站台，後來廖正良因涉嫌收賄遭判刑6年，廖先翔2018年接棒參選，2022連任，特權護航「朱規侯隨」，侯友宜市長任內跟廖先翔厚友誼，甚至為了遂行個人意志，還大動作拔掉周勝考，一手力推廖先翔擔任黨團書記長，「侯廖共同體」繼續一手遮天。

林楚茵痛批，廖家竊佔國有地可說是鐵證如山，廖先翔卻卸責給父親及祖父母，完全沒有政治擔當，如此言行根本沒資格擔任國會議員。呼籲廖先翔不要躲在爸爸後面，朱立倫、侯友宜也應對特權包庇道歉。

賴清德競總發言人戴瑋姍痛批，廖家父子遭控特權佔用國有地還不只一件，廖正良竟私畫道路作為出租車位，對照去年廖先翔在臉書大肆宣傳，接受陳情協助侵占國有地開停車場賺錢，廖家竊佔國有地蓋停車場。疑似不法行為經民眾檢舉後，市府卻公然包庇、擺爛，侯友宜只回應一句「依法嚴正辦理」，難怪此案在新北市府皆「查無裁罰紀錄」，侯友宜簡直是吃案慣犯、吃案大王。廖先翔父子根本是「新北顏寬恒」。

民進黨新北市議員陳乃瑜補充，廖先翔遭受質疑的回應根本就是標準的「竹篙湊菜刀」，該地地目是農林用地依法就是農地農用，只能蓋農舍，跟未申請丙建與否根本毫無關係，廖卻拿不識字的長輩出來擋子彈，根本就是不孝的行為，而廖先翔甚至牽扯賴副總統老家更是令人啼笑皆非。

他說，賴副總統老家建物是「都市計畫法」實施之前遮風避雨的處所，但廖家所興建的可是豪華莊園。其次，廖家宣稱800坪的莊園是農舍，但農舍興建有其相關規範，包含土地面積、建築物容積率等，800坪的莊園早已超過農舍規模。第三，縱使是農舍，是否有向有關單位申請建照、使照？是否有合法的門牌號碼？請廖先翔具體拿證明。

陳乃瑜說，莊園沒有門牌，有一座刻有「龍躍良鄉」四個紅字的巨石，上面的落款日期為建國100年。民國98年6月25日以前的違建屬於既成違建，但之後的違建都屬於即報即拆，廖家風水石上的落款日期更是證明莊園屬於新違建，新北市府接獲檢舉後，卻毫無作為，根本就是護航。廖家的豪華莊園是朱、侯兩任市長包庇下的產物，卻在新聞稿上將媒體報導內容扭曲為綠營爆料，如此公然「行政不中立」的護航，令人無法接受。