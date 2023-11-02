世界各地解封後，大家開始陸續規劃出國旅遊，新東陽看準商機推出「國際零食節」，集結各國經典零食，會員消費單筆滿499元還可抽日本料理「藝奇」餐券活動。檔期將從11月3日開始至11月28日，各國經典美味免出國都有機會嘗到。

今年新東陽「國際零食節」標榜有日本經典美食的米果、羊羹、拉麵；韓國潮流美食海苔跟碗麵；歐美澳人氣零食脆皮水果糖、焦糖煎餅等等；東南亞必買榴槤乾、波羅蜜脆片等，同時推出各國巧克力大賞。此外，新東陽身為特產挖寶達人，致力於發掘台灣各地必吃、必買的特色伴手禮，這次與經濟部「城鄉厚禮」合作，嚴選臺灣在地城鄉特色商品，並在新東陽門市及關西服務區超商販售，提供大家不同特色伴手禮選擇，現只要有買任一指定城鄉厚禮商品且單筆消費滿299元，可抽城鄉厚禮獎品及新東陽提貨券。

新東陽也響應電商雙11大檔期，30日前至新東陽行動購消費滿1111元，就送質感簡約水壺；15日前罐頭加價購11元起，並推出多項1111元組合專區。